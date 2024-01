China Nonferrous Mining Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die China Nonferrous Mining-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse. Mit einem aktuellen Kurs von 5,36 HKD liegt sie 23,5 Prozent über dem GD200 (4,34 HKD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 4,77 HKD, was einem Abstand von +12,37 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die China Nonferrous Mining-Aktie die übliche Aktivität hervorbringt. Daher wird sie in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt währenddessen kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Der RSI-Wert von 30,91 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI somit als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die technische und sentimentale Analyse der China Nonferrous Mining-Aktie, dass sie derzeit neutral bewertet wird.