China Nonferrous Mining Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Aktie von China Nonferrous Mining wird von Analysten als neutral eingestuft, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hindeutet. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für China Nonferrous Mining 4,76 Prozent, was 1,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "gut" Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird die Aktie von China Nonferrous Mining als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,69 im Vergleich zum Branchen-KGV von 42,92. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "gut" empfohlen.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der China Nonferrous Mining-Aktie bei 4,3 HKD verortet, was zu einer "guten" Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 5,22 HKD, was einen Abstand von +21,4 Prozent zur GD200-Linie ergibt. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 4,72 HKD an, was einer Differenz von +10,59 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einem "guten" Signal führt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse somit "gut".

