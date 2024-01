China Nonferrous Mining Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von China Nonferrous Mining hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 35,57 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um 4,51 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,06 Prozent für China Nonferrous Mining in diesem Branchenvergleich. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 4,51 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass China Nonferrous Mining um 31,06 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei China Nonferrous Mining in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +19,35 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Nonferrous Mining-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,29 HKD mit dem aktuellen Kurs (5,12 HKD) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +8,7 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Nonferrous Mining bei einem Wert von 9, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 42,98) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Somit ist China Nonferrous Mining aus Sicht fundamentaler Kriterien unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.