China Nonferrous Mining Aktie: Hammer Entwicklung!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Nonferrous Mining liegt aktuell bei 9,03 und damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 42 in der Metalle und Bergbau-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von China Nonferrous Mining beträgt 9,43, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls eine Bewertung von "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Nonferrous Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,27 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,11 HKD liegt, was einem Unterschied von +19,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,67 HKD unter dem letzten Schlusskurs von 5,11 HKD, was einer Überperformance von +9,42 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in der Kategorie der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass China Nonferrous Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,54 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Metalle und Bergbau-Branche im Durchschnitt um -8,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +44,7 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent hatte, lag China Nonferrous Mining um 44,7 Prozent darüber. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.