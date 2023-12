China Nonferrous Mining Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Aktienkurs von China Nonferrous Mining hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite bei 33,89 Prozent, was mehr als 41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,18 Prozent aufweist, übertrifft China Nonferrous Mining mit 41,07 Prozent deutlich. Aufgrund dieser starken Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) für China Nonferrous Mining zeigt die technische Analyse, dass der RSI7 aktuell bei 63,16 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,89, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Daher erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Nonferrous Mining in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 4,24 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 4,65 HKD liegt, was einer Abweichung von +9,67 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 4,68 HKD, was einer Abweichung von -0,64 Prozent entspricht und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Performance von China Nonferrous Mining in den verschiedenen analysierten Bereichen führt zu einer insgesamt positiven Bewertung, die auf die starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zurückzuführen ist.