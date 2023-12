China Nonferrous Mining Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der China Nonferrous Mining-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,24 HKD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 4,68 HKD liegt, was einer Abweichung von +10,38 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 4,69 HKD, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -0,21 Prozent ab. Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält sie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die China Nonferrous Mining-Aktie zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und auch der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Nonferrous Mining aktuell 8, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (mit einem Durchschnitt von 51) als unterbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der China Nonferrous Mining-Aktie mit 33,89 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,57 Prozent verzeichnete, liegt die Aktie mit 41,46 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

