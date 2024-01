China Nonferrous Metal Construction tut es schon wieder?

Die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings wurde in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund gestanden.

Die Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, da er sich um -8,35 Prozent vom GD200 entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen ein "Neutral"-Signal auf.

Insgesamt wird der Kurs der China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.