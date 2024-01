China Nonferrous Metal Construction Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction Aktie wird derzeit anhand verschiedener Bewertungskriterien analysiert. Laut einer technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,35 CNH, was einer Entfernung von -10,86 Prozent vom GD200 (4,88 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 4,5 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction Aktie eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (1,92 %) als niedriger bewertet wird. Die Differenz von 1,92 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 203,02, was einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.