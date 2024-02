China Nonferrous Metal Construction Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Thunder Bridge Capital Partners IV Inc":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis überprüft. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -3,62 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine geringe Abweichung von +3,66 Prozent auf und führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,81 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,13 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag das Unternehmen 4,13 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction nur wenig Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.