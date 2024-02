China Nonferrous Metal Construction Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs des China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um 4 Prozent höher, mit einer Rendite von -20,81 Prozent. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -25,06 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei das Unternehmen mit 4,25 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction verläuft aktuell bei 4,71 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 4,54 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -3,61 Prozent aufgebaut hat. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 4,37 CNH, was einer Differenz von +3,89 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction bei 206,7, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction eher neutral diskutiert. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.