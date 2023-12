China Nonferrous Metal Construction Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index: Mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction-Aktie beträgt aktuell 48 für die letzten 7 Tage. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 57,73 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction zu einem "Neutral"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -8,7 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction damit 0,52 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -8,17 Prozent. China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction liegt aktuell 0,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction beträgt das aktuelle KGV 203. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 4,92 CNH, während der aktuelle Kurs bei 4,41 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -10,37 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 4,51 CNH, und der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,22 Prozent). Somit erhält die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.