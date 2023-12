China Nonferrous Metal Construction Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction beträgt das aktuelle KGV 208. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist das Unternehmen daher weder unterbewertet noch überbewertet.

Eine Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz weist weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren gegenüber China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI für die Bewegungen innerhalb von 7 Tagen als auch der RSI25 für die Bewegungen innerhalb von 25 Tagen deuten auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in den verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen, von "Neutral" über "Schlecht" bis hin zu "Gut".