China Nonferrous Metal Construction Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 5 CNH verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 4,47 CNH um -10,6 Prozent unter dieser Linie, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,6 CNH, was einer Differenz von -2,83 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,05 Prozent erzielt, was 1,39 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,67 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 1,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist die China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.