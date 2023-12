China Nonferrous Metal Construction Aktie: Alles nach Plan!

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergab 7 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction liegt bei 60,87, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält der RSI insgesamt die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction mit einem Wert von 208,08 in etwa auf dem Durchschnittsniveau der Vergleichsbranche. Aufgrund der fundamentalen Kriterien wird auch hier eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien in Bezug auf China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering And Construction wurde als unterdurchschnittlich gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem langfristig "Schlecht" Stimmungsbild führt.