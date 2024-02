China Nonferrous Gold-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die China Nonferrous Gold-Aktie wird durch verschiedene technische Indikatoren bewertet, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,013 GBP liegt, was einer Abweichung von +30 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt ebenfalls 0,01 GBP, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +30 Prozent darüber. Somit erhält die China Nonferrous Gold-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Nonferrous Gold liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird, da weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Situation an.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die China Nonferrous Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,73 Prozent erzielt hat, was eine Underperformance von -38,8 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Aktie um 38,8 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.