China Nonferrous Gold Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

China Nonferrous Gold: Aktienanalyse und Bewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von China Nonferrous Gold wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividende weist China Nonferrous Gold derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von China Nonferrous Gold als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 50, was eine neutrale Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 100 liegt, was zu einer schlechten Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Nonferrous Gold-Aktie bei 1,32 GBP liegt, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,013 GBP, was einen Abstand von -99,02 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein schlechtes Signal mit einer Differenz von -97,83 Prozent.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine insgesamt schlechte Bewertung für die China Nonferrous Gold-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.