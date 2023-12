China Nonferrous Gold Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von China Nonferrous Gold verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,73 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,56 Prozent, was bedeutet, dass China Nonferrous Gold im Branchenvergleich eine Underperformance von -38,17 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -20,56 Prozent im vergangenen Jahr, und China Nonferrous Gold lag 38,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Nonferrous Gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,84 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 8,84 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Technisch betrachtet ist die China Nonferrous Gold derzeit als "Schlecht" einzustufen, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,38 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,013 GBP) um -99,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 0,77 GBP führt zu einer Abweichung des Aktienkurses um -98,31 Prozent. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen über China Nonferrous Gold in den sozialen Medien deuten auf neutrale Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Nonferrous Gold in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.