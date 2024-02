China Nonferrous Gold Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf China Nonferrous Gold ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von China Nonferrous Gold von 0,013 GBP derzeit um +30 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Bewertung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei +30 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist China Nonferrous Gold derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,5 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt sich der RSI25 auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 50 als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält China Nonferrous Gold daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.