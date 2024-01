China Nonferrous Gold Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die China Nonferrous Gold-Aktie zeigt sich in verschiedenen Kennzahlen im Vergleich zur Branche eher schwach. Die Dividendenrendite der Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,8 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik der China Nonferrous Gold-Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Sowohl der RSI als auch der RSI25 liegen bei einem Niveau von 50, was als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche zeigt sich ebenfalls eine negative Performance. Die China Nonferrous Gold-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -58,73 Prozent erzielt, was mehr als 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch hier erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Stimmungsänderung führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die China Nonferrous Gold-Aktie in den verschiedenen Kategorien wie Dividendenpolitik, technische Analyse und Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral".