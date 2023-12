China Nonferrous Gold Aktie: Eine Gewinnchance?

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von China Nonferrous Gold in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Analysten haben die Stimmung in sozialen Plattformen als neutral bewertet. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Neutral" Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Nonferrous Gold liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" abgegeben. Allerdings zeigt der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von China Nonferrous Gold bei -58,73 Prozent, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit -18,66 Prozent um 40,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.