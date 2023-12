China New Town Development Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der China New Town Development-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 49,06, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, wodurch die Bewertung des Sentiments als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht erhält die China New Town Development-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 8,33 Prozent höher lag als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Allerdings erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts, da der letzte Schlusskurs darunter lag.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die China New Town Development-Aktie auf Basis der technischen Analyse.