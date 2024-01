China New Higher Education-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Anleger: Das Anleger-Sentiment für China New Higher Education basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Dividende: Die Dividendenrendite zeigt das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für China New Higher Education beträgt 10,31 Prozent, was 6,21 Prozent über dem Durchschnitt (4,1 Prozent) liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -37,91 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus demselben Sektor ("Zyklische Konsumgüter") 42,38 Prozent unter dem Durchschnitt (4,47 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -4,44 Prozent, wobei China New Higher Education aktuell 33,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 4,59, was 86 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung erhält.