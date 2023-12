China New Higher Education Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob diese überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der China New Higher Education-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 30, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 49,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt eine "Neutral"-Rating für China New Higher Education.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -2,46 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche im Durchschnitt um 5,24 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -7,71 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors bei 11,06 Prozent, wobei China New Higher Education 13,52 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei China New Higher Education in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Mit einer Dividendenrendite von 11,84 Prozent hat China New Higher Education derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (5,89%). Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.