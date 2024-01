China New Higher Education Aktie: Was passiert jetzt?

China New Higher Education hat eine durchschnittliche Performance auf dem Aktienmarkt im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter". Die Rendite von -2,46 Prozent liegt mehr als 7 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Im Vergleich zur "Diversifizierten Verbraucherdienste"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -4,41 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt China New Higher Education mit 1,95 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China New Higher Education liegt bei 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 31,95) als unterbewertet betrachtet wird. Fundamentale Kriterien zeigen, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die technische Analyse und den Relative Strength Index (RSI) wird China New Higher Education aktuell mit einem RSI von 45,71 betrachtet, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Der RSI25-Wert von 45 zeigt auch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

In Bezug auf Dividendenrendite zahlt China New Higher Education eine Rendite von 11,84 %, was 5,56 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,29 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" auf Basis der Dividendenrendite.