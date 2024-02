China New Higher Education Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von China New Higher Education hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,75 Prozent erzielt, was 33,67 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt -9,46 Prozent, wobei China New Higher Education aktuell 29,3 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Verbraucherdienste) wird China New Higher Education als unterbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,4 gehandelt wird, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,35 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analyse der Stimmung rund um die Aktie basiert sowohl auf den Analysen aus Bankhäusern als auch auf dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Dabei zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China New Higher Education weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".