China New Higher Education Aktie: Keine Panik!

Die China New Higher Education-Aktie bietet Anlegern eine Dividendenrendite von 11,84 %, was 5,56 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 6,29 % liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China New Higher Education-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,35 HKD. Der letzte Schlusskurs von 2,13 HKD weicht um -9,36 Prozent ab, was als negativ bewertet wird. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (2,04 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,41 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China New Higher Education einen Wert von 4 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,95 als unterbewertet betrachtet wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China New Higher Education. Die Diskussion über das Unternehmen bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die China New Higher Education-Aktie gemäß den verschiedenen Kriterien eine neutrale bis positive Bewertung.