China New Higher Education Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Aktienkurs von China New Higher Education verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,75 Prozent, was 33,67 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -9,46 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt die Aktie aktuell 29,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf Dividenden schüttet China New Higher Education derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einer Differenz von 3,76 Prozentpunkten (10,31 % gegenüber 6,55 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutrales langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktivität der Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für China New Higher Education entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Fundamental gesehen ist China New Higher Education aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Diversifizierte Verbraucherdienste". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 4,4, was einem Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,35 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

