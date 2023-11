China New Higher Education Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Aktie von China New Higher Education weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,44 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" (32,24) einer Unterbewertung um 86 Prozent entspricht. Die fundamentale Analyse stuft die Aktie daher als "Gut" ein.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für China New Higher Education 11,84 Prozent, was 7,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt (3,86) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik laut den Analysten.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine neutrale Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur Branchenperformance verzeichnete China New Higher Education in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,46 Prozent, während ähnliche Aktien um durchschnittlich 5,68 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -8,14 Prozent. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von China New Higher Education um 13,9 Prozent unter dem Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.