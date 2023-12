China New City Commercial Development-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analyse des Sentiments und der Buzz um die China New City Commercial Development-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der China New City Commercial Development-Aktie negative Abweichungen aufweisen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie einen Wert von 61,22 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung "Neutral".