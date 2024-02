Die China Netcom-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Anlegerstimmung gegenüber China Netcom war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder besonders positive noch negative Reaktionen auf das Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten über China Netcom wurden größtenteils neutral bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Aus diesem Grund erhält China Netcom von unserer Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Netcom derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -6,35 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von "Hotels Restaurants und Freizeit" entspricht. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse der China Netcom-Aktie zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,023 HKD weicht somit um -23,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 HKD), so liegt der letzte Schlusskurs um +15 Prozent über diesem Wert. In diesem Fall ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die China Netcom-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte China Netcom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,35 Prozent. Damit verzeichnet das Unternehmen eine Underperformance von -14,87 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt China Netcom mit einer Unterperformance von 10,98 Prozent unter dem Durchschnittswert von -21,37 Prozent. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.