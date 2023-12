China Netcom Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die China Netcom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -23,33 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses verzeichnet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs der Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment bezüglich China Netcom war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionen über China Netcom in den sozialen Medien zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionstiefe führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was insgesamt zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" und der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite von China Netcom deutlich darunter. Mit einer Rendite von -25,81 Prozent im Vergleich zu 8,63 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.