China Netcom Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von China Netcom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,35 Prozent erzielt, was 4,62 Prozent unter dem Durchschnitt (-14,74 Prozent) des Informationstechnologiesektors liegt. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die mittlere jährliche Rendite -9,31 Prozent, wobei China Netcom aktuell 10,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Netcom derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche weist eine Dividendenrendite von 6,06 Prozent auf, was zu einer Differenz von -6,06 Prozent zur China Netcom-Aktie führt. Aufgrund dieser Resultate erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ist die China Netcom aktuell mit dem Wert 66,67 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz ist die Diskussionsintensität rund um die Aktie von China Netcom neutral und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.