China Natural Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Aktie von China Natural schüttet basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8287,2 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Natural-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,06 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,59 USD weicht somit um -22,82 Prozent ab, was auch zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,71 USD) liegt ebenfalls unter dem Schlusskurs (-7,02 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral in Bezug auf China Natural waren. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger jedoch hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und bei China Natural wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

