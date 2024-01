Sweet Earth Holdings Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie von Sweet Earth weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Software" Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 22 Prozent. Daher wird die Aktie in Bezug auf ihre Rentabilität als unattraktive Anlage eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und Kommentare zu Sweet Earth auf sozialen Plattformen wurden von unseren Analysten als neutral bewertet. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Sweet Earth als unterbewertet, da das KGV mit 0,11 insgesamt 100 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software" ist, der bei 37,43 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sweet Earth liegt bei 42,86, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in dieser Kategorie.

Insgesamt wird die Aktie von Sweet Earth hinsichtlich der Dividendenrendite und des RSI als "Neutral" eingestuft, während sie in Bezug auf das KGV eine "Gut"-Bewertung erhält.