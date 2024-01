China Natural Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die China Natural-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft. Der aktuelle Kurs von 1,41 USD liegt mit -28,06 Prozent unter dem GD200 (1,96 USD), was ein negatives Signal darstellt. Auch der GD50, der bei 1,66 USD liegt, deutet mit einem Abstand von -15,06 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Zusammenfassend ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf Basis der Kursentwicklung aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die China Natural-Aktie beträgt 75, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 66,41, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage bedeutet. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite der China Natural-Aktie beträgt 0 Prozent, was 8328,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei China Natural eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für China Natural die Einstufung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine charttechnische Bewertung der China Natural-Aktie als "Schlecht", während das Sentiment und der Buzz eine positive Einschätzung als "Gut" liefern.