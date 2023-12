China Natural Aktie: Alles nach Plan!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die China Natural Aktie ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für sieben Tage (RSI7) und 25 Tage (RSI25) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 Wert für die China Natural Aktie beträgt 88,89, was eine "Schlecht"-Empfehlung bedeutet. Der RSI25 Wert von 50 führt zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Natural. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei China Natural in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch dies mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält China Natural für dieses Kriterium daher ein "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei China Natural in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Natural beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -8273,88 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von China Natural als "Schlecht".