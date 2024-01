China National Software, Service Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse der China National Software & Service-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 43,84 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 32,7 CNH (Unterschied -25,41 Prozent), was die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (36,02 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-9,22 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über China National Software & Service. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über das Unternehmen mehr als üblich diskutiert, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die China National Software & Service-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30 Prozent erzielt, was 43,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Software" liegt die Aktie aktuell 45,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien, dass die Nutzer die Aktie als besonders negativ bewertet haben. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Diese Einschätzung wird durch 8 berechenbare Schlecht-Signale bestätigt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.