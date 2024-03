China National Software, Service Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. China National Software & Service wurde von Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung aufgrund von neun konkret berechneten Signalen. Daher wird die Stimmung hinsichtlich China National Software & Service als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von China National Software & Service bei -42,28 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten von -18,89 Prozent liegt die Aktie mit 23,39 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China National Software & Service-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung für China National Software & Service hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.