China National Software, Service Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Aktienkurse werden nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben China National Software & Service auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um China National Software & Service nur gering war. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China National Software & Service zeigt, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte China National Software & Service eine Performance von -54,65 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche eine Underperformance von -34,66 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie 36,11 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.