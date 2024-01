China National Software, Service Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der China National Software & Service als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China National Software & Service-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 85,44 und für den RSI25 von 62,26. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ für China National Software & Service. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt. Obwohl überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, erlaubt die Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung, da 8 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der China National Software & Service-Aktie bei -30 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche mit einer mittleren Rendite von 11,92 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt die Aktie mit 41,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der China National Software & Service-Aktie mit 29,4 CNH inzwischen -17,49 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und -32,23 Prozent unter dem GD200 der vergangenen 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.