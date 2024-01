China National Software, Service Aktie: Schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China National Software & Service in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen, daher hat die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich mehr über China National Software & Service diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier überkauft oder unterverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China National Software & Service-Aktie zeigt einen Wert von 81, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für China National Software & Service.

In den vergangenen zwei Wochen wurde China National Software & Service von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China National Software & Service-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 43,84 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 32,7 CNH liegt, was einer Differenz von -25,41 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen negativen Trend, da der letzte Schlusskurs von 36,02 CNH ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-9,22 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Zusammenfassung zeigen die Bewertungen der Anlegerstimmung, des RSI und der technischen Analyse, dass die China National Software & Service-Aktie derzeit negative Signale aufweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.