China National Software, Service Aktie: Schlechte Nachrichten!

Sentiment und Buzz: Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Aktien. Mit unserer Analyse können starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für China National Software & Service deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume. Für die China National Software & Service-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 90,85 und ein Wert für den RSI25 von 47,04. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 34,78 CNH liegt -4,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 -25,51 Prozent beträgt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten verzeichnete China National Software & Service eine Performance von -25,77 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 16,8 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -42,57 Prozent für China National Software & Service führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 12,32 Prozent, wobei China National Software & Service 38,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.