China National Software, Service Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bei China National Software & Service in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Es wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der China National Software & Service bei 35,5 CNH, was -1,39 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -19,88 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die China National Software & Service liegt bei 67,16, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,57, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die China National Software & Service eine Rendite von -19,16 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 18,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die China National Software & Service mit 37,54 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.