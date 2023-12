China National Software, Service Aktie: Einfach unglaublich

Die Anleger von China National Software & Service haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen in sozialen Medien abgegeben. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich mit dem Unternehmen befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung daher als "neutral" einstufen. Die Redaktion konnte außerdem 6 eindeutig negative Signale ausfiltern, weshalb eine "schlechte" Empfehlung für die Auswertung vorliegt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Software"-Branche hat China National Software & Service in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,99 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -38,46 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens mit 31,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "schlechtes" Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die 200-Tage-Linie der China National Software & Service derzeit bei 45,24 CNH liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 37,91 CNH liegt und somit einen Abstand von -16,2 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch mit einem Niveau von 36,04 CNH und einer Differenz von +5,19 Prozent im "guten" Bereich. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutrale" Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für China National Software & Service liegt der RSI7 derzeit bei 64,69 Punkten und der RSI25 bei 48,29 Punkten, was auf eine "neutrale" Bewertung für beide Zeiträume hinweist.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung als neutral einzustufen ist, während das Unternehmen in den Bereichen Performance, technische Analyse und Relative Strength Index überwiegend schlechte Bewertungen erhält.