China National Software, Service Aktie: Da kann man verrückt werden!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Eine Analyse von China National Software & Service auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie mit "Gut" bewertet.

Die Analyse wurde zudem durch die Untersuchung von Handelssignalen ergänzt, wobei drei konkret berechnete Signale zur Verfügung standen. Auf der Ebene der Handelssignale ergab sich eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird China National Software & Service hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 40,66 CNH, während der Kurs der Aktie bei 28,9 CNH um -28,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -9,6 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte China National Software & Service eine Performance von -54,65 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einer Underperformance von -34,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Software"-Branche führte. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite 36,11 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für China National Software & Service liegt bei 24,77, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.