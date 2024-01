China National Nuclear Power Aktie: Hammer-Nachricht!

Die China National Nuclear Power-Aktie hat in der technischen Analyse eine positive Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,1 CNH, während der aktuelle Kurs bei 7,95 CNH liegt, was einer Abweichung von +11,97 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 7,23 CNH über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +9,96 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China National Nuclear Power liegt bei 11,84 und der RSI25 bei 25,5, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander und zeigt, dass die Aktie als "überverkauft" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der China National Nuclear Power mit 22,49 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche schneidet das Unternehmen mit 22,69 Prozent Rendite gut ab. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung zeigt.

Insgesamt erhält die China National Nuclear Power-Aktie somit positive Bewertungen in der technischen Analyse und im Branchenvergleich, während sie im Sentiment und Buzz neutral eingestuft wird.