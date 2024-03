China National Nuclear Power Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die technische Analyse der China National Nuclear Power ergibt positive Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 7,45 CNH, was einem Abstand von +16,64 Prozent vom aktuellen Aktienkurs von 8,69 CNH entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 8,26 CNH, was einer Differenz von +5,21 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für China National Nuclear Power neutrale Werte. Der 7-Tage-RSI beträgt 63,11 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 44,21 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China National Nuclear Power ist ebenfalls neutral. Es wurden in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, obwohl sich in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen verbreitet haben. Trotzdem wurden überwiegend positive Signale abgegeben, insgesamt also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gibt es bei China National Nuclear Power keine wesentlichen Veränderungen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, während die Kommunikationsfrequenz eine leichte Reduktion aufweist, was zu einer "Schlecht"-Rating führt.