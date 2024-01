China National Medicine Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Medien bezüglich China National Medicines untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um China National Medicines diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Zusätzlich wurde die Analyse um die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird China National Medicines hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über China National Medicines in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über China National Medicines wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass China National Medicines derzeit ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 33,59 CNH, während der Kurs der Aktie bei 29,34 CNH um -12,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 28,92 CNH, was einer Abweichung von +1,45 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,79 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt China National Medicines damit 12,36 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -6,76 Prozent. China National Medicines liegt aktuell 17,55 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.