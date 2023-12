China National Medicine Aktie: Was war das denn?

In den letzten Wochen gab es bei China National Medicines keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält China National Medicines daher für diesen Aspekt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China National Medicines bei 33,74 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,49 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,56 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 28,92 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um China National Medicines wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich ein Bild von 3 Gut- und 4 Schlecht-Signalen, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von China National Medicines bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Im Branchenvergleich erzielte China National Medicines in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,79 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche zeigt sich eine Outperformance von +19,62 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie 13,42 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.