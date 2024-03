China National Medicine Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der China National Medicines-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 73, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Bewertung, die als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die China National Medicines-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,79 Prozent erzielt, was einer Überperformance von 30,64 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -24,73 Prozent, und China National Medicines liegt aktuell 35,53 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China National Medicines-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,98 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei China National Medicines in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung zeigt, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht" Empfehlung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.